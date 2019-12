Kadrina bussijaama helkuripuul on tihe liiklus

Tuletõrjeseltsi naissalga liikmed leidsid, et pimedas bussi pealt tulles on inimesel hea võimalus ennast helkuriga nähtavaks teha. Selleks leitigi sobiv puu bussijaama kõrval. Vahel juhtub, et väike helendav elupäästja on jope küljest ära kadunud. Siis ei ole vaja musta tondina aleviku vahele sukelduda ja võib konksu otsast uue helkuri võtta.

“Bussijaama juures on ju kõige rohkem neid inimesi, kes jala liiguvad. Kes oma helkuri bussi on jätnud, saavad uue võtta,” kõneles idee üks algatajatest Anneli Nagel ja lisas, et oma tagavaradest on nad käinud juba kolmel korral puud täiendamas. “Kaagid on enamiku konkse ära tirinud. Värskendame selle ära.”