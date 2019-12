Kadunud meest otsinud kadrinlane leidis hoopis prügimäe

Tundus, et kellelgi oli garaaži koristamisel hulk asju üle jäänud ning selle asemel et kogu see kraam jäätmejaama viia, oli võetud ette retk metsatukka. Kõrvalises kohas vedeles puude vahel hulk autorehve ja auto lammutamisest jäänud juppe, prügikotte, külmkapijäänused ning kaablirulle.

Kadrina jäätmejaama infotelefonil vastanud Eesti Keskkonnateenuste esindaja ütles, et kui metsa alla on viidud autolammutusjäätmed, on tegemist ebaseadusliku lammutamisega. Auto saab arvelt maha võtta pärast seda, kui sõiduk koos dokumentidega vanametallikäitlusesse anda.

Kadrina abivallavanem Aarne Laas käis isetekkelist prügimäge vaatamas ja rääkis, et sodi on Eesti Raudteele kuuluval maal. “Kuskil 20–30 meetrit raudtee servast on raudtee maa. Eks me vaata, mis nüüd edasi saab. Anname sellest raudteele teada,” selgitas Laas ja märkis, et see praht on ilmselt juba mõnda aega looduses vedelenud.