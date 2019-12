Ravimite tarneraskused segavad igapäevatööd

Tellijale

Sõmeru perearst Maire Suurkivi nentis, et tarneraskused on ebamugavad ning tekitavad arstile lisatööd ja patsiendile segadust. “Ükski elutähtis ravim pole õnneks minu patsientidele kättesaamatuks muutunud,” lausus Suurkivi. Samasuguse toimega ravim on üldjuhul olemas, kuid see võib osutuda kallimaks ja selle manustamise kord võib harjumuspärasest erineda. Arsti sõnutsi on olnud probleeme ka ravimitaluvusega. “Kõik see halvendab ravisoostumust. Tagajärjeks on seni kontrolli all olnud haiguse ägenemine, kaebuste taasteke,” lausus Suurkivi.