Juhtkiri: kogemusekuld naljalt ei tuhmu

Lihtne tõde, et igaüks peab kuskilt alustama, on isegi liiga kulunud. Tähtsam on see, et iga töö annab mingit laadi kogemuse, tihtipeale on võrdelises suhtes töö raskus ja kogemuse väärtuslikkus. Kes rassib vankuvi jalu pikki tööpäevi kotte tirides või laudu saagides, see juba teab, milline hind on rahal või milline magus maik vabal hetkel. Kes rabeleb õpingute kõrvalt hommikutundideni teenindajaametis, see hindab kõrgelt ka oma haridust, mille nimel ränka töörada astutud sai. Teenindajaamet jagab veel kuldseid väärtusi, näiteks võimet kahe tule vahel hakkama saada: ühelt poolt tekitavad stressi väike palk, kiire tempo ja suured nõudmised, teisalt kliendid, kellega edukaks toimetulekuks alatihti pingutama peab.