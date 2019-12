Tellijale

See on vääritu. See on alandav. See on ebaaus. Kas tõesti olen ma oma tööga teenitud rahalt maksnud makse selleks, et lugeda sellist lugu? Kus on koduvalla võimekus? Valla, mis on jõukas, kus on uhke vallamaja, kaunid koolid ja lasteaiad, imeline noortekeskus ja Sirje kodust kahe kilomeetri kaugusel asuv remonditud hooldekodu.