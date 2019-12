Poliitikute esimene töökoht: öövaht, karjak, saaliteenindaja

Tellijale

Kui armastatud näitleja, lavastaja ja praegune riigikogu liige Üllar Saaremäe õppis lavakunstikateedri kolmandal kursusel, pidas ta öövahiametit. “Ma polnud otseselt kultuuripalee öövaht, vaid valvasin üht maja, kus hoiti selle kultuuripalee varustust. Lisaks oli seal bändi proovisaal, mida öösel valvasin,” rääkis Saaremäe. Ta meenutas, et mingil ajal viidi ta üle Mustpeade maja kaitsma ja hiljem vangerdati vanasse töökohta tagasi. Öövahina teenis ta 60 rubla ja 40-rublase stipiga kokku oli tema kuuteenistus lausa sada rubla. “See on olnud minu kõige jõukam aeg elus, sest siis ma olin täiesti üksik,” lausus Saaremäe. Riigikogulane ütles, et sellest ajast saabus tarkus, et iga tööd tuleb võtta tõsiselt. “Kõik me kusagilt alustame,” nentis Saaremäe.