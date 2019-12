Kadrinas sukeldusid lapsed verivorstiteosse

Sel korral olid noored huvikeskuse köögis kättpidi asja sees. Lapsed said kõik koostisosad kokku valada ning oma kätega veresegust massi segada ja soolikatesse toppida.

“Arvasime, et lastel oleks huvitav vaadata, kuidas verivorste tehakse. Mõned kartsid ja mõned panid käed sisse,” rääkis Kirsipuu. Kuna poolteise tunniga, mis lastel aega oli, verivorste algusest lõpuni valmis ei tee, oli 15-aastase verivorstivalmistamise staažiga Kirsipuu juba liha, singi, küüslaugu ja sibula ära praadinud ning kilo kruupi pehmeks keetnud. Lastel oli rõõm pruunistatud kraam läbi hakklihamasina lasta. “Mina teen läbi hakklihamasina, kuna minu õde ei söö sibulat. Siis tuleb see läbi hakklihamasina lasta, tükke ei tohi olla,” selgitas Kirsipuu.

Verivorstimeistri sõnul jäävad vorstid eriti head koduse singiga. “Liha toome ka lihapoest, et oleks värske. Kodulähedane toit on parema maitsega,” ütles Reelika Kirsipuu.

“Minu armas ämm seda mulle õpetas ja tähtsad asjad – lehtri ja pulga – edasi andis. Need on üle 80 aasta vanad, aga töökorras,” kõneles Kirsipuu, kelle jaoks on vorstitegu pere ühine ettevõtmine. Kuna kõik sõbrad juba ootavad jõuludeks enda tehtud verivorsti, tehakse koos suured kogused.