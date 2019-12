Vast avatud tanklast on saanud populaarne kohtumispaik

Tankla omanik Hannes Kõvask tõdes, et väikeses kohas võiks ju midagi olla. “Meil on piljard, koroona ja noolemäng,” loetles ta meele­lahutusvõimalusi. Rahvast käib ­Kõvaski sõnul päris palju. “Olen rahul,” nentis ta ning märkis, et lisaks kohalikele on koosistumiskohta jõudnud inimesi kaugemalt, näiteks Koeru kandist, Rakverest ja Tallinnastki. Tema sõnul tankla ruumidesse palju rahvast ei mahugi, umbes mõnikümmend inimest saab nädalavahetuseti koos käia.

Piret Koolmeister jõuab töötada lausa kahes tanklas. Kui Simuna tankla avati, ei osanud ta ette näha, et väikeses kohas nii palju rahvast käima hakkab. “Siis kui avasime, ei osanud keegi arvata, et see siin sellise pauguga käima läheb. Mõtlesin, et Simuna on selline ilus väike koht. Kujutasin seda asja teistmoodi ette. Kuni 3. septembrini oli hullumaja,” kõneles Koolmeister naerdes. Nüüd võib vahel ikka juhtuda, et rahulikumal osal päevast ei pistagi keegi tunni jooksul nina ukse vahelt sisse. Lõuna ajal on sagimist omajagu, sest tanklas saab ka lõunat süüa.