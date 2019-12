Lääne-Virumaal on elektrita tuhat kuussada majapidamist 

Väike-Maarja valla sotsiaalmeedias antakse teada, et ilma vooluta on paljud kliendid Simuna ja Rakke piirkonnas ja seda katkenud kõrgepingeliini tõttu.

Elektrilevi käidu valdkonna juht Andres Tõnissaar ütles, et tööde tegemine tuules kõikuvatel liinidel on veel ohtlik. "Teeme lülitamisi, tuvastame rikkekohti ja valmistame ette töökohti, et tuule vaibudes saaksid ehitusbrigaadid täiel võimsusel rikkeid kõrvaldama hakata," ütles Tõnissaar. Elektrilevis on valmisolekus 75 rikkemeeskonda.