Fotod: maailmameister Ott Tänak tegi üllatusvisiidi Kadrina keskkooli

"Palusin Otil Kadrinasse tulla, see polnud juhuslik," kõneles Tänaku mentor Oleg Gross. Ettevõtja märkis, et praegu meedia tähelepanu vältiv Tänak on teda pidevalt ümbritsevast melust lihtsalt väsinud. "Mõnele võib tunduda, et inimene on ülbe, aga tegelikult pole see üldse mitte nii. See kõik on niivõrd koormav ja maailmas tipus oleval sportlasel ei jagu kõige muu kõrvalt lihtsalt piisavalt palju auru."