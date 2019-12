Virumaa Teataja ajakirjanik esitleb "Ringvaates" raamatut

Raamatusse on koondatud lood sadakonna Eesti kultuuritegelase elu viimastest aastatest ja surmast. Kõikide käsitletute puhul on juures ka pilt hauast ning raamatus on ka kaardid, mille abil suurema osa haudadest üles leiab.

Poola kuningas ja Leedu suurvürst Stanisław Leszczyński on öelnud, et kes kardab surma, sureb iga kord, kui sellele mõtleb. "Aga kui see tund tuleb, on ju hea teada, milline kuramuse uhke seltskond meid ees ootamas on," tähendas Pulver.