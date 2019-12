Kes pälvib aasta teo tiitli? Rahvas otsustab

MTÜ Johanna maja avamine

Rakvere ametikooli uue õpilaskodu ehitamine

Ametikooli täielikult amortiseerunud õpilaskodu asemele on kerkinud 3000 ruutmeetri suuruse pinnaga neljakorruseline 200 majutuskohaga õpilaskodu. Peale majutusruumide on õpilaskodus huvitegevuse ruumid, jõu- ja aeroobikasaal ning riietusruumid. Samuti on seal lastehoiukoht, et toetada noorte emade õppimist. Õpilaskodu kasutada on mitmeotstarbeline spordiväljak, jalgrataste hoiuruum ja parkla. Õpilaskodu sissepääsu juures on koduvalvur, suur valgest betoonist kutsikas. Õpilaskodu plaanitakse avada aasta lõpus.