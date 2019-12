Näitlevate õpetajate etendused pööravad juba eos alati jandiks

Tellijale

Möödunud nädala neljapäeval oli Jandipundil käsil teine proov. Jõulupeoni oli jäänud tervelt nädal ja huvijuht Aili Teedla märkis rõõmsalt, et tükk on juba peaaegu selge. Enamasti pritsivad pedagoogid esimesel kohtumisel hulga ideid, mille eesti keele ja kirjanduse õpetaja Merle Velbo kohe öösel näidendiks vormib. Käsikiri on muidugi vaid arusaadav 16 aastat koos käinud Jandipundi liikmetele ja koosneb üksnes märksõnadest. Esimese proovi järel oli kondikava juba paigas: saksa keele õpetaja Kalle Lina kehastub kahemeetriseks pika seeliku ja lilla lakaga artistiks ning kogu punt peab nõu, kuidas luua kõige parem lauluvõistluse lugu. Jõulupeo teema oli “Jõuluvisioon”.