Rakvere bridžiklubis läks võim naiste kätte

Kui varasematel aastatel on karikafinaal valdavalt mehine olnud ja on juhtunud isegi nii, et klubi parim naismängija polegi sinna kvalifitseerunud, siis tänavu olid naised väga tublid – finaali pääses neid koguni kaheksa! Vähe sellest: karikavõitjaks mängis end Eha Kork.