Uus äge suund: noortepeod, mida korraldatakse iseendale

Eile õhtul peeti Rakvere kultuurikeskuses jõulupidu. Veidi teistsugust. Jõulu-bash’i nime kandvat. Ürituse eestvedaja Rainer Villak ütles, et idee oli korraldada gümnasistidele ühine pidu. “Muidu on nii, et noored on laiali ja sõbrad käivad eri koolides. Me anname võimaluse koos olla ja teistega tuttavaks saada. Nad on ühes kohas ja neil on mõnus,” rääkis Villak.