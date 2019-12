Tapa valla eakad hakkavad suuremat toetust saama

Toetust makstakse vallaelanikele, kel täitub 80., 85. või 90. eluaasta. Alates 90. eluaastast makstakse sünnipäevatoetust igal aastal. “Mul on väga hea meel, et me hakkame vaikselt muutma eakate sünnipäevatoetuste süsteemi,” lausus vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov. “Kevadel otsustasime, et inimene ei pea enam avaldust esitama. Olulisem on, et toetuse väljaandmiseks külastab sotsiaaltöötaja eakaid elanikke, ja see on palju tähtsam kui ümbriku sisu.”