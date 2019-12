Tamsalu Los Torose peatreenerist võib saada TalTechi loots

28-aastane Killing on teadupoolest samuti Eesti esiliigas võistleva Tamsalu Los Toros/TalTech meeskonna peatreener. "Esimese hooga on ta meie treener edasi ja teeb asju samamoodi nagu seni. Esialgu üritab ta ajada mõlemat asja ja kui peaks tekkima vajadus, siis keegi toetab ning niiöelda täidab koha," kommenteeris hetkeseisu Los Torose esindaja Rainer Tops. "Mis edaspidi saama hakkab, siis eks see on omaette teema. Võtame ühe hooaja korraga."