Sisekaitseakadeemia päästekolledži lõpetas Väike-Maarja õppekeskuses järjekordne lend päästjaid

Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori Häli Allase sõnul tõestasid tänased lõpetajad eelmisel nädalal toimunud lõpuharjutusel oma professionaalsust ja ühtse meeskonnana töötamise oskust. "Tunneme kogu kollektiiviga siirast rõõmu iga lõpetaja üle, sest iga meie lõpetaja on täiendav reageeriv ressurss teenistusele, kuid mis veelgi olulisem, aitab luua turvalisust kogukonnas. Turvalisus algab igaühest meist, ning kui iga lõpetaja on ise eeskujuks ja jagab oma teadmisi lähedaste, naabrite ja sõprade-tuttavatega, aitab see kindlasti ära hoida nii mõnegi õnnetuse juhtumise," on Allas veendunud.