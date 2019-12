Kaunis jõulukingitus: Kunda muusikakooli saabus uhiuus klaver

Pärt Tarva sõnul toodi Kunda muusikakooli viimati pill 1980. aastatel. "Pillid on vanad ja saalis oleval esindusklaveril on kõlalauas pragu. Sellist uut pilli pole siia majja tulnud läbi ajaloo," rääkis Tarvas.

ERSO-s ja ansamblis C-Jam mängiv tšellist Pärt Tarvas on pannud sõrmed juba klahvidele ja klaveri kohta jagus tal vaid kiidusõnu. "See on ilus pill. Estonia klaveritehas kuulub maailmaeliiti," lausus Tarvas. Pilli hinna kohta ütles ta, et selline klaver maksab korraliku auto hinna.