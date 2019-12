Pühad võimaldavad võtta aega, ka saunamõnude nautimiseks

Kellel vähegi võimalik, see peaks kütma kuumaks mõne maal asuva puukerisega sauna. See annab tugevama emotsiooni kui linnasaun, kus vaja vaid elektrikeris sisse lülitada. Ühtlasi võiks eeskuju võtta soomlastest, kes hakkavad sauna kütma ja leili viskama varakult. “Nad lähevad juba keskpäeval sauna ja õhtul peo ajaks on jõudnud kõik saunas ära käia,” teab Parijõgi rääkida.