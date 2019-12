Kerge enesetunde piduroad

Tellijale

Kuna perega laua ümber istumise päevi on mitu, võib vahelduseks ühe käigu, või miks mitte ühel päeval terve söömaaja, valmistada ilma lihata. Lääne-Virumaa juurtega peakokk, kondiiter, koolitaja, ihu ja hingega toitlustusäris sees olev Kaia Karro on pannud kokku taimetoidumenüü. Pidulikuks õhtusöögiks sobivad road on täielikult taimsed.

Hõõgveinis hautatud pirn kookosvahukoorega

Kookosvahukoor

2 purki täisrasvast kookospiima

2 sl tuhksuhkrut

1 tl vanillisuhkrut

Pane kookospiimapurk või -pakk külmkappi ja jäta sinna mõneks tunniks jahtuma, soovitavalt üleöö. Võta kookospiimapurk külmkapist välja, ära raputa. Ava purk ja võta ettevaatlikult lusikaga paks kookoskreemiosa pakist välja. Kookosvesi eemaldada. Pane paks kookoskreem kaussi ning vispelda elektrimikseriga kohevaks, umbes 3–5 minutit tugeval kiirusel. Maitsesta suhkru ja vanillisuhkruga.

Hautatud pirn

1-2 kõvemat pirni sööja kohta

pudel punast veini

suhkrut

pakk hõõgveini

Pese pirnid hoolega, seejärel koori ja lõika alt väike viil ära, et pirnid kenasti püsti püsiksid. Tõsta madala ja laia poti sisse üksteise kõrvale. Kalla peale punane vein, lisa maitse järgi suhkrut. Lisa potti ka hõõgveini. Kontrolli, et kõik pirnid oleksid kenasti veini sees – muidu jäävad need laigulised. Kuumuta keemiseni, keeda tasasel tulel umbes 30 minutit, kuni pirnid on pehmed. Võta pott tulelt ja lase pirnidel hõõgveinis jahtuda (veinileemes seistes läheb pirnidesse rohkem maitset). Enne serveerimist võta pirnid leeme seest välja ja aseta magustoidutaldrikutele. Soovi korral keeda hõõgveinileent edasi, et selle kogust vähendada, jahuta, et serveerimisel kasutada. Serveerida röstitud kookoshelvestega või -laastudega, soovi korral kasuta meelepäraseid marju ja nirista peale jahutatud hõõgveinileent. Keetmisel läheb veinist alkohol välja.