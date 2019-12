Väike-Maarja vald võttis vastu teise lisaeelarve

Lisaeelarve kulude real on 73 718 eurot. Investeerimisprojektide maksumusi täpsustati vastavalt tegelikele kuludele ja need vähenesid 313 595 euro võrra. Viimane tulenes suuresti asjaolust, et vallal ei õnnestunud Rakke kultuurikeskuse ehitusele saada varem loodetud 150 000 euro suurust programmitoetust.