Neljapäeva õhtul toimunud tseremoonial ütles Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust, et jahimehele pole tähtis, palju kütitakse, vaid siinsete loomapopulatsioonide elujõulisus. “Palju on räägitud metskitsede arvukusest,” rääkis ta. “See on praegu kõrge. Metskitsed satuvad autoteedele, ohustades nii iseend kui ka inimesi. Meie oleme need, kelle kohus on loomade arvukus mõistlikkuse piires hoida. Samas peame tagasi tõmbama põtrade küttimist, sest neid võiks Eestis natukene rohkem olla kui praegu.”