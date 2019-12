Tudus peetakse täna aastalõpupidu

Esinevad Irena ja Ivar Hansen, toimub viktoriin “Juurte juurde”, kus saab panna proovile oma teadmised Tudu ja selle ajaloo kohta. Oksjonil on võimalik soetada kohaliku kunstniku Rutt Tikovti maale.

Kuna Tudu rahvamajal juhatajat ei ole, on kohalikud naised Eva Linda Roost ja Marili Olesk viimased viis aastat korraldanud pidu vabatahtlikena. “See on üks väheseid sündmuseid, mis Tudus rahvast kokku toob ja laseb ühtsust tunda,” ütles Eva Linda Roost ning lisas, et esimestel aastatel oli külalisi suisa kolmesaja kanti.