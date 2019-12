Supiköögist saab korra aastas jõulupraeköök

Kas Rakvere supiköögi viimaseks tööpäevaks jääb 30. detsember või avatakse uksed ka 1. jaanuaril, on nende ridade kirjutamise ajal ebaselge. Küll on aga kindel see, et neile üheksale inimesele, kes on praegu supiköögi igapäevased kliendid, on see praktiliselt ainus võimalus süüa sooja toitu.