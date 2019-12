Rakvere Raibe: linnajuhid kirjutavad jõuluvanale

Tellijale

Linnavolinik Allar Vaakus edastas jõuluvanale kaks suurt palvet. “Kallis jõulutaat, ma tean, et sul on väga kiire ja soove palju, aga äkki saaksid teha nii, et meil siin Rockveres ei oleks ühtegi tüütut liiklusmärki. Ja teine soov on mul veel: ma tahan lõpuks oma elu suurima haugi kiriku tagant tiigist kätte saada,” kirjutas volikogu kalamehest liige.