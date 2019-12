Kurnav rännak tõi Krisi jõuludeks koju

Tellijale

Nüüd enne jõule kadus Anni sõrmus justkui maa alla. See juhtus Saksamaal, kui ta käis haigla lähedal asuvast poest pojale kummikomme toomas. Neid karukesi. “Need on Krisi suured lemmikud,” ütleb ema. Ja seal ehe märkamatult sõrmest libiseski.

See polnud niisama ehe – kauni võru sai vanaemalt päranduseks tema ema ja niimoodi jõudis see viimaks Annini. Sõrmusest ilma jäänud, oli tal esiti südamest kahju. Ent siis mõistis ta. Üht isevärki seaduspära. “Tulin Saksamaalt ära tundega, et see lugu lõppes nüüd siin. Mina ja Kris oleme nii tugevad, et saame kõigele joone alla,” ütleb Anni Ruusmann.