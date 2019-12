Kendama, “Vanamehe mäng” või hoopis “Reis ümber maailma”?

Tellijale

Aga üks on kindel. Tänavuse aasta kõige populaarsem mäng eriti (poiss)-laste seas on kendama. Seda kinnitavad kõik. Lääne-Virumaa keskraamatukogu lasteosakonna kenda­ma’d on pidevalt kasutuses ja värv neilt peaaegu maha koksitud. “Lapsed tulevad ka oma kenda­ma’tega, mängivad, harjutavad trikke ning meil on plaanis uuel aastal korraldada kendama-võistlus,” rääkis raamatukoguhoidja Ulvi Paap.