Marek Sadam: tähistage elu

"Jõulud meeldivad mulle väga, sest mulle meeldib ka väga süüa. Ja iga maitse taga jõululaual on mõni inimene," arutles Sadam. "Kogege hetki. Ja jätke meeldivad hetked endale meelde, et siis, kui on raske, on hea neid tagataskust võtta."