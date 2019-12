Inimene magas, toit kõrbes

Päästeamet tuletab pühade eel toidukõrbemiste teemal meelde: pliidile sooja pandud nõusid või toitu ei tohi jätta järelevalveta ning pliidi juures ei tohiks olla kergesti süttivatest materjalidest asju. Köögis peaks käepärast olema tulekustutustekk või tulekustuti, mis on mõeldud ka õli kustutamiseks. Kindlasti peab kodus olema õigesti paigaldatud ja töökorras suitsuandur. Pliidil kõrbev toit võib süüdata ka pliidi ümbruses olevad pinnad või esemed – kapp, käterätik, pajalapid, ka kardinad, kui need on piisavalt lähedal. Plastist esemed, näiteks poti sangad, hakkavad sulama ning eritavad mürgist gaasi.

Kui aga on juhtunud õnnetus siis on oluline meeles pidada: Toidu kõrbemise puhul päästab olukorra kiire reageerimine: minge kööki, lülitage pliit välja ning katke kõrbenud toiduga pott või pann kaanega. Esimene langetab kuumust ja teine takistab hapniku juurdepääsu ning põlemisprotsess peatub. Seejärel tuulutage tuba. Juba põlema süttinud toidu kustutamisega peab olema ettevaatlik. Kui pannil või potis põleb õli, siis ei tohi mitte mingil juhul sellist põlengut kustutada veega. Vesi tekitab leegi lahvatuse ning inimene võib saada tõsiseid põletushaavu ning tulekahju võib sekundiga muutuda väga suureks. Kui tuli on paisunud nii suureks, et seda ise kustutada enam ei saa, tuleb köögi uks ja võimalusel ka aknad sulgeda ning toast lahkuda ning kutsuda abi hädaabinumbril 112.