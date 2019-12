Kes täidab üheksa lapse unistused?

9-aastane Romil soovib jõuluvanalt rannateemalist lego. 14-aastasele Rainerile meeldib muusikat kuulata ja et seda saaks suures peres teha teisi segamata, soovib ta kingiks kõrvaklappe. 18-aastased Sander ja Aleksander lähevad uuest aastast iseseisvasse ellu ning paluvad jõuluvanalt kaubanduskeskuse kinkekaarti, et selle eest soetada miskit, mis vajalik uues kodus.

Kui jõulukingitus on soetatud ja päkapikud on kingituse ära pakkinud, on annetajatel võimalik jõulupuul ka vaadata, milline kingitus on annetuse eest lapse kingipaki sisse pandud. Kingikotid saadetakse Omniva kullerite abiga jõulupidudeks laste turva- ja asenduskodude 99 erinevasse peresse üle Eesti.