Et toit ei läheks raisku

Praeviilud, mis korralikult külmkapis seisnud, sobivad hiljem näiteks võileivakatteks – lisa juustu, kurki-tomatit, soovi korral ka majoneesi või muud meelepärast – ja valmis on maitsev hommikuamps, mida leivale või sepikule sättida. Kalkuniprae ülejääkidest saab maitsva salati, kui tükeldad praejäägid, lisad konservananassi ja -herneid, veidi karripulbrit ja maitsestamata jogurtit või hapukoort.

Kampaania "Väärtustades toitu" on osa koostööprojektist "Global learning approach on food waste in non-formal education", mis viib kuues Euroopa Liidu riigis ellu tarbijatele suunatud maailmahariduse programmi ja toetab toidu säästlikku tarbimist.