Poistekoor laulis jõulutunde südamesse

Hirvo Surva arutles, mis on 25 aasta jooksul muutunud. "Selle ajaga on koori ees käinud palju dirigente ja mul on hea meel, et Kuno on kaasanud Tõnise ja Kauri, kes on minu õpilased. Mis tähendab, et aeg läheb edasi ja tühja kohta elus pole olemas," lausus dirigent. "Kui kuulasin Tõnis Mägi "Palvet", siis mõtlesin, et küll on tore kasvatada noori inimesi, kes laulavad, mängivad ja hoiavad Maarjamaad. Ma väga loodan, et hoiate seda kaua."