Pürotehnikat tuleb kasutada ohutult

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletavad seoses pühade saabumisega meelde, et pürotehnika kasutamiseks on seadusega lubatud kindel aeg ning kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Eestis kehtiva regulatsiooni kohaselt on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Mujal kui avalikus kohas on see keelatud ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.