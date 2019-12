Rakkes mälestati lubjakuningat    

Meister Ain Aasa käe all valminud paekivist pingi kujundus on LUBJAKUNINGALE igati vääriline. Pingile leiti väga sobiv asukoht, sest sellel istudes avaneb suurepärane vaade kõigile endisaegse peremehe ehitistele.

Karl Kadaka ettevõtlikkuse ja ärilise tegevuse tulemusena hakkas Rakke asula jõudsalt kasvama ning kujunes selliseks nagu me teda tänapäeval näeme.

Juba 1924. aastal ilmunud Vasso Silla raamatus "Rändur Eestis" on esimeseks Rakket iseloomustavaks lauseks: "Rakke jaama lähedal paistab lubjaahju kõrge suitsutoru …". Rakke Lubjatehas on täna põhjamaade suurima lubjatootja Nordkalk AS üheks tootmisüksuseks. 1929. aastal sai lubjatööstur Karl Kadakast Tallinnas Liival asunud ehitusmaterjalide tehase "Silikat" omanik, kus peajuhatajaks oli poeg Bruno, keda abistas advokaadist väimees Karl Nurk. Rakke lubjavabriku toodang leidis turu üle Venemaa.