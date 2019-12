Jõuluturniir toob rahva kodust spordisaali

Rakvere spordihallis viisteist aastat tagasi alguse saanud sportlik-meelelahutuslik spordikuulsuste jõuluturniir on pärast rännakuid Eesti eri paigus tagasi alguspunktis. Omaaegsest korraldajate tiimist on rivis idee üks autoreid Juhan Laansoo, kellele pakuvad tuge sõudjast peakohtunik Allar Raja, kulturistist päevajuht Ott Kiivikas, vehkleja Nikolai Novosjolov ja kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter.

Segapaaridena võistlevale riigi tosinale tuntud atleedile lisaks näitavad meelelahutuslikul võistlusel jõu- ja ilunumbreid näitlejad Tõnis Niinemets ja Henrik Kalmet. Rakverest pärit Niinemets oli koolipõlves tõeline multitalent: ta käis lauatennise-, võistlustantsu-, jalgpalli-, korvpalli-, võrkpalli- ja kergejõustikutrennis. Hobi korras on mees mänginud sulgpalli ja tennist. Kas näitlejate näol on tegemist jõuluturniiri tõeliste mustade hobustega, see selgub juba kohapeal.

Võistluse korraldustiimi liige Ott Kiivikas märkis, et tegemist on samasuguse lõbusas võtmes omapärase võistlusega, nagu see oli varem. "Formaat on sama, aga aeg on teinud väikeseid modifikatsioone, sest nüüdseks on see kujunenud segapaaridevaheline võistluseks, kus koos võistlevad mees- ja naissportlane. Võisteldakse aladel, millest enamik neist tavaelus ei võistle, kui nad just siin kaasa ei tee," rääkis ta. "Elu on näidanud, et kui annad sportlasele võimaluse võistelda, liigutatakse ennast nii kui pauk ära käib ikka maksimaalselt."

Tuntud Eesti sportlasi on mõõduvõtul omajagu: vehklejad Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov, võrkpallurid Liis Kullerkann ja Kevin Saar, kulturistid Siim Savisaar ja Christin-Amani Kiivikas, kahevõistlejad Kristjan Ilves ja Annemarii Bendi ning loomulikult kohalikud sangarid maadleja Epp Mäe (koos Helary Mäesaluga), triatleet Kaidi Kivioja (Kirill Kotšegaroviga) ja motokrossisõitja Priit Rätsep (Kristel Rabaga).

Ott Kiivika tütar Christin-Amani on jõuluturniiri võistlejate hulgas esimest korda. "Tulebki ruumi anda," märkis Ott Kiivikas. Eesti parim naisjuunior bikiinifitnessis naasis sellel aastal oma vanuseklassi maailmameistrivõistlustelt viienda kohaga. "Ta on edasi läinud ja eks edu taga on mitu asja. Nii treeneritarkus, mida on vaja üksjagu, et maailma tipus kaasa lüüa, kui ka head geneetilised jooned. Need on väga head kaardid, millega tippsporti teha. Õnneks on talle kaasa antud ka pühendumist ja trenni teda ajama ei pea," lisas neiu isa.

Jõuluturniiril korraldatakse heategevuslik oksjon, millest laekuva tuluga toetatakse Rakveres tegutsevat sihtasutuse Hea Hoog Rakvere töökeskust. Ott Kiivikas tähendas, et jõuluturniiri korraldamine on väärikas tava, mida püütakse jätkata. Häid sõnu jagus tal samuti algusaastate kohta. "Täismaja nagu siis (kahel esimesel aastal oli jõuluturniir Rakveres – M. M.) pole hiljem nähtud. Välisuksed pandi ühel hetkel kinni, sest kardeti, et rahvast koguneb nii palju, et tribüünid ei pea vastu," meenutas Kiivikas. "Loomulikult aeg oli ka teine, sest siis polnud sotsiaalmeediat ega muud sellist pulli ning inimesed tulid hea meelega vaatama."