Estonian Spirit lõpetab Rakvere Piiritusvabrikus tootmise.

Kuigi algselt oli plaanis teha Rakvere piiritustehasesse suurem investeering, siis tänaseks on selgunud, et see ei oleks mõistlik, ütles Estonian Spiriti omanik Sven Ivanov. Ta lisas, et otsus on vastu võetud ja tootmistegevus on lõpetatud, kuid hetkel ei ole kolimist alustatud ning tehase sisseseade on endiselt Rakvere tootmisüksuses.

"Praegu on projektitegemise aeg ja keeruline öelda kaua see aega võtab. Ma ise vaikselt loodan, et võib-olla 2021. aasta kevadel juba saaksime Moel tööle hakata," lausus Ivanov.

Möödunud aastal koondas ettevõte mahevilja ja teiste tootmissisendite hinnatõusu tõttu enam kui kaks kolmandikku oma töötajatest. Tänavu septembri seisuga on registreeritud töötajaid kümme. Seejuures jäi ettevõte 2017. aastal 2,17 miljoni suuruse käibe juures 1,25 miljoni euroga kahjumisse ning ka omakapital oli 1,1 miljoniga miinusesse langenud. 2018. aasta majandusaasta aruannet pole Estonian Spirit esitanud.

Tänavu oli Eestis aga rekordiliselt hea viljasaak, mistõttu ei olnud ka Estonian Spiritil toorainevarustusega probleeme. "Hind oli väga hea ja pärast seda, kui olime oma esimesed ostud teinud, siis hind hakkas veel kukkuma," sõnas Ivanov. Kuna oma tootmisjäägid töötleb ettevõte loomasöödaks, mille hind ei sõltu viljahindadest, siis vaatamata nii toorme- kui toodete hinnalangusest sihtturgudel oli neil sel aastal võimalik oma kasumimarginaali tõsta.

Tänavu märtsis lõppes Euroopa Komisjonis Estonian Spirit OÜ ja Remedia AS algatatud Estonian Vodka kaitstud geograafilise tähise (KGT) menetlus- ja registreerimisprotsess. Tähise registreerimisega tohib seda sõnapaari kasutada toote märgistusel vaid juhul, kui viin on toodetud tehnilises toimikus sätestatud nõudeid järgides ning selle valmistamisel on kasutatud Eestis kasvatatud toorainest valmistatud etüülalkoholi ning Eesti päritolu vett.

Kuna alkoholiaktsiisi langetamise tõttu on kõik müüginumbrid kerkinud, on Ivanovi sõnul raske öelda, kas KGT kasutusele võtmine on müüki Eesti turul mõjutanud. Küll aga märgib ta, et välisturgudel võtab klient seda valiku tegemisel kindlasti arvesse.

"Huvitav on vaadata seda, et kui räägime näiteks Saksamaast, siis see on müügiargument. Kui sul on, ütleme, kolm-neli toodet kõrvuti - see on mahe, see on geograafilise tähisega - siis ikkagi valitakse, millel on nii öelda rohkem asju küljes," ütles Ivanov. Tuleval aastal kavatseb ettevõte laieneda ka Prantsusmaa turule ning ka seal täheldab Ivanov, et KGT mõjutab nende toodete kuvandit positiivselt.

2019. aastal kasvatas ettevõtte ka oma eksportmahte Venemaale, kuhu tarnimist alustati 2018. aasta kevadel. Hinnanguliselt kaks viiendikku tootmismahust tarniti sel aastal välisturgudele, kusjuures Vene turg moodustas 50-60 protsenti Estonian Spiriti koguekspordist.