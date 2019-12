Riik toetab Rakvere haigla taastusravi, rehabilitatsiooni ja heaolukeskuse kompleksi valmisehitamist.

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata Eesti maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavamaks muutmisele, mille jaoks on omavalitsustel läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiad.

"Üle Eesti on välja pakutud mitmesuguseid rahastust ootavaid ideid, mis edendavad mõne piirkonna elu," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Selle rahastusvooruga panustatakse just erinevate teenuste kättesaadavuse parandamisse. Loomulikult paneb riik oma õla alla, et kaasa aidata Eesti elu kiiremale arengule," lisas Aab.