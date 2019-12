Homme on meie ees "Jane Paberiti lugu"

Armastatud tantsuõpetaja, nelja lapse ema Jane Paberit lahkus meie seast abistatud suitsiidi läbi lõppeva aasta märtsikuus. Ajakirjanik Taavi Eilat, kes kajastas Jane lugu põhjalikult viimase elupäevani Šveitsis Dignitase kliinikus, peab filmi vajalikuks põhjusel, et sellega saab lugu tervikuna kokku. Samuti usub ta, et ehk paneb Jane haiguse ja surma kajastus abistatud enesetapu teema ühiskonnas kajama.

Sõna saavad Jane tütred, kes nüüd on jäänud temast maha. "See on võib-olla kõige kurvem hetk," rääkis Taavi Eilat saates "Ringvaade". "Mul ei olnud kunagi Janega rääkides kurbusmomenti, sest ma tulin sealt võttelt alati positiivse ja rõõmsameelsena ära, sest tema ise oli oma otsuses väga kindel. Aga kui ma tütardega räägin, siis ei saa salata, et olen ka intervjuud tehes poetanud pisara."