Virumaa tippsõitja tiim võttis heategevusvõistlustel esikohakarika

Haljala lähistelt pärit Priit Rätsep tunnistas, et jõuluturniir läks üle ootuste hästi. Tema jaoks oli kõige raskem kasti hoidmine ning rippumine. "Teised alad olid stabiilselt head. Kõige suurem üllatus oli vast see korvpalliala võit, sest ma tegelikult pole üldse hea selle pallivärgiga," tunnistas Rätsep. "Kristelil olid täpselt samad alad kõige hullemad ja siis samades alades olime samamoodi head," lisas tippspordist välja astunud endine tippkrossisõitja.

Võistlus sai alguse krossisõitjate (Juhan Laansoo eestvedamisel) ja Erki Noole vahel tekkinud vaidlusest. Nool oli maininud, et motokross ei ole oma olemuselt võrreldav klassikaliste spordialadega (jooks, jõutõstmine, sõudmine jne), sest motomeestel on mootor, mis neid edasi viib. Asja selguse huvides hakati läbi viima turniiri, kus erinevate spordialade esindajad võtavad omavahel mõõtu 6 erineval alal, mis üldjuhul ei ole ühegi sportlase põhiala. Asja irooniline pool on muidugi see, et üks väheseid oma ala tipptegijaid, kes ei ole veel starti jõudnud, on Erki Nool ise.