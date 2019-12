Vinni vallas alustati tänavalgustuse rekonstrueerimist

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist efektiivsema leedvalgustustehnoloogia kasutamisega, mille tulemusena paraneb kohalike elanike elukeskkond, suureneb turvalisus ja väheneb valgusreostus.

Uuendatakse tänavavalgustuse postid, kaabeldus ja valgustid. Tänavavalgustuse uuendamise käigus on vajalik valgustimastide ja kaabelduse paigaldamine ka eraomandis olevatele kinnisasjadele, sest üksnes nii on võimalik avalikes huvides tagada terviklik toimiv süsteem. Ehitusprojekti on koostanud Hepta Group Energy OÜ.