Vaata ägedat reisi-elustiilivideot: imelised aastaajad püüti kinni

"Eesti kümne päevaga" produtsent Eleriin Miilman rääkis, et kuu aega ettevalmistusi, kahe nädala jagu võtteid ja mitu ööpäeva monteerimist on viinud tulemuseni – osa Eesti võlust ühel neljast imekaunist aastaajast on jäädvustatud.