Kuningakoja laulikud tegid tänaseks kontserdiks põhjaliku proovi

Otse Windsori lossist tulnud ansambli ninamees Simon Whiteley tõdes, et ansambli liikmed kuulavad vabal ajal väga erisugust muusikat. "Kuninganna Kuuiku võlu ongi mitmekesine lauluvalik. Meie programmis on isegi samal kontserdil nii kirikumuusikat kui ka poppi ja džässi," kõneles Whiteley, kel endal on väga tugev kirikumuusikataust. Vabal ajal kuulab ta ise elektroonilist muusikat, punki ja rokki. Isegi hiphoppi ja räppi. "Natuke kõike," märkis ta.