“Ärkasin ühel hommikul üles ja avastasin, et mulle meeldivad habemed. Täpselt nii see oligi. Peres ei ole mitte kellelgi habet olnud,” tunnistas Karajev ja lisas, et habemehuvi tabas teda välguna selgest taevast. Piisas sellest, et ta sai ühe korra habet piirata, ning kutsumus oligi leitud. Piiga õppis ameti selgeks ja nüüd töötab ta Merelõvi salongis barber’ina.