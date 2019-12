Telereporter lõpetas dopingu tõttu karjääri

Nimekombinatsioon Raul Rebane on kindlasti kümne levinuma hulgas Eestis. Koos ühe sellenimelisega teenisin sundaega Nõukogude armees – tervisi sulle, Raul, sinna Kadrina kanti! Teine sama nimega mees peab Tallinnas politseinikuametit. Kolmas Raul Rebane on pikk ja hallipäine, kes ütles kunagi enda kohta, et on praetud rebane, ja pani kaks aastat hiljem oma halloo-mehe ameti maha. Gerd Kanteri sõnul tegevat see kolmas temaga tänase päevani “loomkatseid”.