Aastavahetuspidusid tuleb igale maitsele

Aastavahetuspeod algavad mitmel pool juba va­rakult ja nii mõnigi on juba peetud. Mõned on muidugi ka ees.

Läsna rahvamajas käib praegu remont, hoonet soojustatakse ja sel vahetatakse aknaid, kuid see ei takista pidu pidamast. Vanaaastatrall peetakse seal maha täna algusega kell 19. Nii nagu juba traditsiooniks saanud, on oodata etendust rahvamaja näitetrupilt ja esineb Läsna-Loobu Külakoor. Tantsuks mängib ansambel Plaan B.

Rahvamaja juhataja Heli Napp rääkis, et mullu võttis rahvas ülihästi vastu Tšehhovi “Abieluettepaneku” ja seetõttu otsustati taas klassiku kasuks: homme etendub Anton Tšehhovi “Karu”.

“Üllar Saaremäe vaatas just meie tüki üle ja andis paar soovitust,” märkis Heli Napp. “Nagu Tšehhovi loomingus ikka, on oodata armastust, romantikat ja huumorit. Aga lugu lõpeb pisut teisiti, kui ette nähtud – meil Läsnal tehakse kõike pisut teisiti!”

Läsna-Loobu koor on oma kategoorias saanud ka üleriigilistel võistlustel kõrgeid kohti. “Nende dirigent on endine Ellerheina dirigent Anneli Mäeots ja nad laulavad nii, et ihukarvad on püsti,” rääkis Napp.

Ja kuna kahel jaanipäeval ei ole õnnestunud lõket põlema panna, tehakse seda praegu. “Mõtlesin, et kui ilm vähegi lubab, oleks mõistlik süüdata lõke just nüüd, niiskemal ajal, sest lõkkematerjali on väga palju. Inimesed on tormidega maha murdunud puud ja pargist maha võetud puud siia kenasti kokku kandnud,” kõneles Napp.

Roela rahvamaja aastalõpupidu tuleb eriline: rahvamajal täitub viiekümnes aastaring. Teiste seas tuleb täna kell 19 algaval peol külla Voldemar Kuslap, kes laulis ka Roela rahvamaja avamisel 50 aastat tagasi. Näha saab Amici tantsijaid ning üles astub näitleja ja muusik Peeter Kaljumäe.

“Seekord laudu ei broneerita ja sööki-jooki kaas võtta pole vaja. Teeme nii, nagu asi algas – kontserdisaalis kontserdid ja tantsusaalis läheb tantsuks!” seisab ürituse tutvustuses.

Täna õhtul kell 20 algab aastalõpupidu Sõmeru keskusehoones, kus mängib ansambel Apelsin.

Rakke kultuurikeskuses peetakse aastalõpupidu samuti täna algusega kell 20, tantsuks mängib ansambel Vana Kallim.

Üks suursugusemaid pidusid on planeeritud vana aasta viimaseks päevaks Sagadi mõisa, kus kell 20 avatakse tuledesäras härrastemaja uksed.

Sagadi muuseumi juhataja Ain Kütt märkis, et peole oodatakse terveid peresid, lapsed ei pea sugugi jääma koju nukrutsema või lapsehoidja hoolde, sest neile on eraldi programm. “Eelmisel aastal oli lastealal ühel hetkel rohkem täiskasvanuid toimetamas kui lapsi,” märkis Kütt ja lisas, et tänavu on tellitud kohale teadusteater, võimalik on meisterdada.

Mõisapidu kulgeb kahe korruse kõikides tubades. Õhtujuht on Rakvere teatri näitleja Tarvo Sõmer ja tantsupõrandale kutsub õhtu peaesineja Gerli Padar and The Moon. Pööningu diskosaalis teeb retrolikku videodiskot Andrus Kuzmin.

Peo juurde käivad ka hõrkude roogadega Rootsi laud, meeleolukad mängud ja viktoriin ning ilutulestik. Kauneid peokostüüme ja ülevaid emotsioone jäädvustab fotopeegel.

“Üks oodatumaid hetki meie aastavahetuspidudel on õnneloos, peale ilutulestikku loosime välja oma teenuseid ja pakette,” nimetas Kütt.

Vana aasta viimasel päeval kell 20 oodatakse pidulisi ka Laekvere rahvamajja, kus on lubatud bändi, üllatusi, õnneloosi, mänge, puhvetit ja samuti tegevust lastele.