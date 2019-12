Rakveres pannakse alus linna noorte osaluskogule

Linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialisti Katrin Joselini sõnul on Rakveres juba mõnda aega arutatud, kuidas võiks või peaks noori linnas otsustusprotsessidesse kaasama. „Lahendusena oleme loomas Rakvere linna õpilasesindust, et koondada aktiivsed noored ühte organisatsiooni. Olla kaasatud on üks noorte arenguvõimalus,“ märkis Joselin.