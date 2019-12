Dmitri Aristov jooksis Rakvere tänavatel konkurentidel eest

"Väga mõnus, aga rada oli päris pudine. Üle pika aja üks päris talvine jooks. Siiamaani ongi saanud ainult siledal asfaldil joosta, kus teed hoopis teistmoodi tööd," kõneles Nevolihhin. "Aga rahvas elas tänavatel palju kaasa ja ikka andsin endast parima. Kodukandis on alati hea joosta ja ööjooks on väga hästi korraldatud üritus. Tõesti oli tore."

Selleks aastaks on Lääne-Viru keskmaajooksja jaoks võistlused võisteldud ning pilk suunatud tulevikule. "Eesmärgid on ikka kõrgemad - isiklikud rekordid ja nende edasi viimine nii 1500 kui ka 800 meetri distantsil," tähendas Kelly Nevolihhin.

"Ma pole kunagi varem elus midagi sellist läbi teinud, aga see oli väga lõbus. Polnud üldsegi nii hull, kui alguses ehk kartsin," rääkis Harris, kelle pikimad distantsid on jäänud treeningutel tema enda sõnul mõne miili kanti. "Ma ei saa sellest miilide ja kilomeetrite värgist siiamaani hästi aru, aga see pole ka oluline. Peaasi, et oli teistmoodi ja lõbus."