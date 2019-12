Koprad on regulaatorlauad läbi närinud.

Kuigi Porkuni järve veetase on hakanud pisitasa kerkima, napib järves ikka veel vett.

Porkuni Suurjärve Karujärvega ühendav truup on ikka kuival ja koprad on murelikud. Sestap on nad närinud läbi truubi regulaatorlauad.