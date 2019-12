Juhtkiri: targem on alustada mürtsuta

Selle kahjulikkuse üle on mõtteid vahetatud meedias ja vestlusringides, kõne alla on võetud saluudi ohtlik keskkonnamõju, jõhkrus tooraine saamisel, mille käigus raiutakse maha metsi ja hävitatakse elusloodust, rakettidest langevate kemikaalide tervisesaastlikkus, sõjaveteranide posttraumaatilise stressihäire võimendumine, oskamatute paugutajate õnnetused seadeldise läitmisel ja muidugi koduloomad, kelle rahustamiseks võib minna kaua aega või kes kodust sootuks plehku panevad. Üleeile võttis sõna ka Eesti metsloomaühing, kes kutsus üles saluudist loobuma, meenutades, et metsloomadele ja lindudelegi on paugutamine hirmutav ja segadusse ajav ning nad põgenevad kabuhirmus, orienteerumata suunas.

Vanast kombest on aga raske loobuda. Ikka leidub isehakanud pürotehnikuid ja pole üldse harvad aastaalgused, mil uudistes on muu hulgas mõni teade endal silmad peast või sõrmed küljest paugutanud inimesest.

Jaanuarist novembrini korraldavad politsei ning pommigrupp kampaaniaid, et märgataks mürske metsa all, toodaks ära vanad granaadid. Kuid detsembris hakkame laias laastus samu asju – küll värvilistes pakendites – müüma lastele. Irooniline, kas pole? Pürotehnika on lõhkeaine, millega saab palju pahandust korraldada, ja igatahes peaks see kuuluma vaid professionaalide mängumaale.

Vahe isehakanu ja asjatundja vahel on muidugi suur, kuid ka paukude erinevus on märkimisväärne. Oma aia taga lumehanges visisev rakett teab mis kõmakat ei tee, ent linna- või külakeskustes on auasi see, mida võimsamaks mürgel viimaks kujuneb.

Teadlikemates omavalitsustes on juba otsustatudki, et aupaukudega uut aastat ei tervitata. Mõnel pool, näiteks Kadrina vallas, läksid rahva ja vallavalitsuse otsus lahku ning peale jäi tugevam: saluut tuleb!